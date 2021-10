Manchester United, Solskjaer: «Ronaldo esempio per tutti. Va gestito»

Alla vigilia del match con l’Everton, il tecnico dei Red Devils ha analizzato il momento di forma di Cristiano Ronaldo

Intervenuto in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida tra Manchester United ed Everton:

«La sua professionalità ha suscitato una grande impressione dentro e fuori dal campo. Poi, ovviamente, ci sono anche i gol che dicono tutto. Per la sua età sta bene ma dovremo gestirlo, fare in modo che si tenga sempre al massimo della forma. È un grande esempio per tutti, per come si allena e come guida i compagni. Ha avuto un grande impatto ed è passato solo un mese. Spero che continui su questa strada».