Manchester United, notte da incubo per Ten Hag

E’ notte fonda a Manchester e per lo United di Ten Hag dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco all’Old Trafford ha salutato l’Europa e la Champions con largo anticipo.

La panchina scricchiola sempre di più anche perché ai Red Devils restano soltanto la Premier League e la FA Cup per svoltare una stagione sin qui piena di errori e disastri. L’allenatore olandese dovrà prendere in mano sempre di più la squadra per non rischiare un finale che ad oggi potrebbe sembrare quasi scritto. Lo scrive Tuttosport.