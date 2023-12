Manchester United, ten Hag: «Mancata qualificazione agli ottavi? Abbiamo fatto delle buone prestazioni, ma non è stato sufficiente»

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo l’eliminazione della sua squadra dalla Champions League

PAROLE – «Non abbiamo perso la qualificazione oggi, è chiaro. Abbiamo fatto delle buone prestazioni, ma non è stato sufficiente. Oggi abbiamo giocato molto bene e non meritavamo di perdere, ma è successo ugualmente. Siamo stati molto bravi nell’organizzazione difensiva e molto bravi nel pressare. Giocavamo contro una squadra forte. Il Bayern, anche quando non è in partita, ha le individualità per sfruttare ogni singolo momento e sfortunatamente è successo. I miei giocatori hanno dato tutto, si vedeva lo spirito. Devo davvero dare credito alla squadra, fare loro grandi complimenti per il modo in cui hanno lavorato insieme, come squadra, contro questo Bayern».