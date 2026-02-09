Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi

Manchester United, il grande obiettivo dei Red Devils per l’estate è questo giocatore, sognato anche dalla Juventus. I dettagli

Il Manchester United ha rialzato la testa e guarda al futuro con rinnovato ottimismo. Con la quarta vittoria consecutiva in Premier League, ottenuta battendo il Tottenham a Old Trafford, Michael Carrick sta trasformando il suo ruolo di traghettatore in una candidatura solida per la panchina della prossima stagione. Se il tecnico riuscirà a mantenere questo passo, la conferma in estate diventerà un’opzione concreta. Ma mentre il campo sorride, la dirigenza dei Red Devils è già proiettata alla prossima finestra di mercato con una priorità assoluta: rifondare la linea mediana.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’addio annunciato di Casemiro e l’incertezza che aleggia sul futuro di Manuel Ugarte impongono interventi massicci. L’unica certezza, al momento, è il capitano Bruno Fernandes, autore di una stagione straordinaria e perno intoccabile su cui ricostruire. Per affiancarlo, il club ha sondato diversi profili giovani come Elliot Anderson, Carlos Baleba e Adam Wharton, e ha persino valutato timidamente il ritorno di Scott McTominay dal Napoli, pista che però appare complicata allo stato attuale.

La vera notizia, rilanciata dal Telegraph, porta però un nome italiano: Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan è entrato prepotentemente nella lista dei desideri dello United. Non sarà una corsa solitaria: l’Arsenal di Mikel Arteta aveva già tentato l’assalto a gennaio, trovando il muro del Newcastle, ma è pronto a tornare alla carica considerandolo il rinforzo ideale per il centrocampo dei Gunners.

La situazione di Tonali si preannuncia come uno dei tormentoni della prossima estate. Sebbene ci siano voci ricorrenti su un suo possibile desiderio di tornare in Serie A, resistere alle sirene e alle offerte economiche di due colossi come Manchester United e Arsenal sarebbe difficilissimo per chiunque. Al momento, la squadra di Londra sembra avere un leggero vantaggio nel gradimento e nell’ottimismo, ma il nuovo United targato Carrick ha argomenti solidi e risorse per convincere il giocatore azzurro a sposare la causa di Old Trafford.