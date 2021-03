Mancini avverte: «Delusione se l’Europeo non dovesse giocarsi a Roma»

Roberto Mancini esterna tutta la sua delusione qualora l’Europeo non dovesse giocarsi a Roma: ecco le parole del ct della Nazionale

Roberto Mancini vuole mettere le cose in chiaro: il ct dell’Italia, nell’anticipazione dell’intervista a Dribbling, ha parlato del rischio di non vedere gli Europei in Italia per la situazione legata alla pandemia. Ecco le parole su questa possibilità per l’Europeo.

«Se l’Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione enorme. L’Italia ha voglia di tornare a vivere».