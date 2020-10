Roberto Mancini ha parlato della presenza dei tifosi negli stadi

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, nel corso dell’evento SportLab organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport, ha parlato anche dalla possibilità di aumentare il numero di tifosi allo stadio.

«Se fosse per me, io manderei un po’ più gente allo stadio. Se possono stare in 1000 in un settore, possono stare in 1000, 1000 e 1000 anche negli altri settori».