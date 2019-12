Mancini in Arabia: «Bisogna riavvicinare i tifosi alla Nazionale»

Roberto Mancini è presente a Riyad per il Leadership Sport Forum al Leadership Institute della capitale araba. Le sue parole

Roberto Mancini è arrivato a Riyad dove domenica Juve e Lazio si contenderanno la Supercoppa Italiana. Il commissario tecnico ha parlato durante il Leadership Sport Forum rispondendo alle domande dei tecnici sauditi. Le sue parole.

GIOVANI ITALIANI – «La mia speranza è che possano tornare a giocare tanti ragazzi italiani, in Italia. La percentuale è più bassa rispetto al passato, spero crescano ragazzi giovani e bravi ma il livello si sta rialzando e la mentalità migliora»

NAZIONALE – «Chi fa l’allenatore deve credere nelle proprie qualità. Quando ho preso la Nazionale era un momento delicato, pensai che l’unico modo per uscire fuori da una situazione difficile era quella di cercare giocatori giovani, con poca esperienza, bravi tecnicamente, per fare un buon calcio. Volevo riavvicinare i tifosi alla Nazionale: serve fortuna, questi ragazzi giovani, anche con non molta esperienza in campo internazionale, si sono affermati subito. Hanno trovato coesione iniziando a giocare bene, è stata una scelta azzeccata. Ho creduto in loro e hanno fatto il resto»

MATCH PIU DIFFICILE – «Il match più difficile da preparare? Molte ma la più dura e bella, difficile, perché ha avuto tante variabili a gara in corso, è stata l’ultima in Premier League contro il QPR».