Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato di Balotelli ma non solo. Ecco le parole del ct azzurro a Balalaika

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, assiste ai Mondiali da spettatore con un pizzico di rimpianto. Il commissario tecnico azzurro ha parlato a Balalaika, commentando il Mondiale e il suo progetto azzurro: «In molti mi dicono che viste le squadre che ci sono al Mondiale avremmo fatto una bella figura e sinceramente anch’io la penso così. Non è tutto negativo come viene descritto da qualcuno. La mancata qualificazione è stata devastante, è vero, ma abbiamo giocatori giovani molto interessanti che cercheranno e cercheremo di fare bene per andare agli Europei».

Il ct ha fatto anche il mercato azzurro e ha parlato di alcune sue preferenze calcistiche: «Balotelli? Potrebbe tornare in Serie A. Kane o Falcao? Preferisco l’inglese. Pallone d’Oro? Dipenderà molto da chi vincerà il Mondiale. Quattro nomi di giovani italiani da qui all’Europeo? Non lo so ma posso dire Chiesa, Pellegrini, Caldara e poi un portiere, ma sono tutti così giovani… Potrebbe essere Donnarumma o Meret, cresceranno molto nel giro dei prossimi due anni».