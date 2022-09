Mancini: «Mi aspetto una bella partita. Immobile non sta malissimo ma…». Le parole del ct azzurro

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dall’inizio della gara di Nations League tra Italia ed Inghilterra. Ecco le parole del ct azzurro:

IMMOBILE – «Ciro non sta malissimo però non vogliamo rischiarlo perché non si sente benissimo la gamba ma non è niente di grave. Speriamo di recuperarlo per lunedì. Faremo con quelli che abbiamo».

GARA – «Mi aspetto una bella partita perché Italia-Inghilterra è sempre una partita speciale».

GIOIA – «E’ difficilissimo però credo che quello che abbiamo fatto ci debba aiutare a passare questi mesi ancora più difficile».

RITROVARE L’ORGOGLIO – «Sì. L’orgoglio di giocare per la nazionale, la gioia di divertirsi».

TIFOSI – «Abbiamo sempre cercato di fare il massimo e giocare bene. Quasi sempre ci siamo riusciti. Purtroppo lo sport ci sono dei momenti in cui non si va bene e si soffre. Fortunatamente è solo calcio».

GIOVANI CHE HANNO VOGLIA DI NAZIONALE – «Bisogna avere voglia di venire in nazionale sempre. La nazionale è qualcosa di straordinario e quindi bisogna sempre avere la voglia di venire. Abbiamo giocatori giovani orgogliosi di essere qui e non vedono l’ora di giocare delle partite».

DICHIARAZIONI GRAVINA POST MACEDONIA – «E’ chiaro che ci sono dei momenti in cui delle squadre giocano tantissime partite, forse troppe. I ragazzi ogni due giorni sono in viaggio. Non sono le partite, ma i viaggi e i ragazzi possono essere un po’ stanchi e un po’ pesa. Però dopo la nazionale va aiutata sennò un po’ di difficoltà ce l’abbiamo».