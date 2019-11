Mancini ribadisce: «11 vittorie di fila? L’obiettivo è giocare un bel calcio. Su Tonali…»

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la conferenza stampa di vigilia di Italia-Armenia. Le sue parole

Prima dell’allenamento di rifinitura dell’Italia, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole.

11 VITTORIE DI FILA – «Vediamo, ci proviamo. Tutte le partite hanno delle difficoltà, il nostro obiettivo deve essere quello di giocare un buon calcio senza cambiare mai atteggiamento».

FORMAZIONE – «Qualche cambio lo faremo sicuro. Abbiamo ancora due allenamenti tra oggi e domani, vedremo le condizioni fisiche di quelli che hanno giocato. Siamo abbastanza stanchi, vedremo domattina».

TONALI E ZANIOLO- «Tonali ha fatto bene in Bosnia per essere alla prima partita dall’inizio. Ha dimostrato buona personalità ma deve migliorare l’intesa con i compagni, è giovane e può farlo. Non so ancora se domani toccherà a Nicolò, speriamo che faccia bene anche lui»