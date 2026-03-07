Roberto Mancini rientra dal Qatar e fa subito visita alla Sampdoria in ritiro! Tutti i dettagli

Roberto Mancini rientra dal Qatar e passa subito dal ritiro della Sampdoria: ecco cosa è successo e i dettagli

Roberto Mancini, dopo i giorni di forte apprensione legati al conflitto con l’Iran, è riuscito giovedì a rientrare in Italia da Doha, dove risiedeva come allenatore dell’Al-Sadd. L’ex C.T. aveva raccontato momenti di grande tensione durante i primi attacchi missilistici, spiegando come il telefono avesse iniziato a segnalare allarmi in arabo mentre si trovava in chiesa: una serie di alert che invitavano a rientrare immediatamente a casa, seguiti poco dopo dal rumore delle esplosioni.

Tornato in patria, Mancini ha colto l’occasione per far visita alla Sampdoria, impegnata in questi giorni in un ritiro a Roma. La squadra, reduce dalla gara contro la Juve Stabia, non è rientrata a Genova per evitare un clima troppo pesante attorno al gruppo e per motivi logistici legati alla trasferta di domani a Frosinone. Nel quartier generale doriano, in zona Eur, i giocatori hanno così avuto modo di incontrare una delle figure più rappresentative della storia blucerchiata.

Mancini, da tempo vicino alle vicende della Samp anche grazie alla presenza di Evani e Lombardo nello staff, si è intrattenuto per una decina di minuti con la squadra, offrendo parole di sostegno e confronto. Il rientro in Italia gli ha permesso inoltre di riabbracciare il figlio Andrea, attuale direttore sportivo del club, in un momento particolarmente delicato per l’ambiente blucerchiato.