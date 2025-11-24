Mancini sogna: «Scudetto alla Roma? Siamo primi in classifica, ma credo che con Gasperini si possa…»

Mancini dal palco del Premio Viola: “La Roma è prima, ma non è ancora il momento di volare”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è salito sul palcoscenico del Salone d’Onore del CONI per ritirare il prestigioso Premio Beppe Viola, dedicato ai talenti sportivi emergenti. Nel suo intervento, il centrale giallorosso ha espresso orgoglio e gratitudine per il riconoscimento: “Ha un valore importantissimo questo premio, sono fiero e onorato. Rappresentiamo un esempio per i giovani: giocare con disciplina e il sorriso è fondamentale”.

Riguardo al cammino della Roma in campionato, Mancini ha voluto mettere i piedi per terra: “Siamo primi, è vero, ma non siamo a maggio. Siamo a novembre e il campionato è ancora lungo. Ogni partita ce la stiamo sudando e dobbiamo continuare su questa strada”. Con queste parole, il difensore ribadisce umiltà e concentrazione, invitando il gruppo a non illudersi nonostante il buon momento.

Mancini ha poi messo in evidenza la solidità e le qualità del reparto: “Gli ingredienti per fare bene ci sono: abbiamo qualità, un gruppo unito e un’idea di gioco forte. Come dice il mister, si può sognare, ma serve lavoro e concentrazione quotidiana”. Il riferimento è al progetto di crescita voluto dalla società e dallo staff tecnico, che punta a mantenere alto il livello di rendimento.

Dal punto di vista personale, Mancini ha parlato anche della sua propensione offensiva: “Per noi difensori segnare è una gioia doppia: è un modo in più per aiutare la Roma, grazie al gioco che ci chiede il mister, posso spingere di più e rendermi pericoloso”.

Infine, ha accennato all’impegno internazionale: “Il Mondiale lo vogliamo anche noi, ma prima ci sono obiettivi importanti da raggiungere con la nostra maglia. Dobbiamo restare uniti per arrivarci”.

Con il suo intervento al Premio Viola, Mancini si conferma una figura centrale nella Roma, capace di unire senso di responsabilità, ambizione e spirito di squadra nel momento più positivo della stagione.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A