Mancini, la Sampdoria fa chiarezza sul ruolo dell’ex bomber blucerchiato. Il comunicato del club

Mancini-Sampdoria, il club blucerchiato ha diffuso un comunicato per fare chiarezza sul ruolo dell’ex attaccante nel club: i dettagli

La Sampdoria ha ha diffuso un comunicato per fare chiarezza sul ruolo di Roberto Mancini all’interno del club blucerchiato. Ecco tutti i dettagli.

COMUNICATO – «A seguito delle recenti notizie apparse sugli organi di stampa, del messaggio pubblicato da Roberto Mancini nella serata di mercoledì e delle sue successive dichiarazioni, l’U.C. Sampdoria ritiene doveroso fare chiarezza. Mancini ha inteso ribadire di non aver assunto alcun ruolo all’interno dell’organigramma societario né di aver ricevuto incarichi formali. La sua presenza ieri presso il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco testimonia la stima e la vicinanza nei confronti della società, del presidente Matteo Manfredi, dello staff tecnico e della squadra. L’U.C. Sampdoria ringrazia Roberto, nella consapevolezza che il legame profondo che lo unisce alla storia blucerchiata resterà sempre guida e motivo di orgoglio per il club e per tutti i suoi tifosi».