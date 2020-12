Mancini fa le carte al campionato: «Juve più forte, ma ora è diverso»

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, dice la sua sul campionato e sulla corsa Scudetto. Ecco le sue parole

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato alla Gazzetta di Modena del campionato in corso.

SCUDETTO – «No guardi, questo è un campionato diverso, senza raffronti e con complicazioni evidenti. I valori si sono avvicinati, senza pubblico è saltato l’effetto trasferta, nel giro di pochi punti ci sono tante squadre e questo darà incertezza fino alla fine. Ripeto, la Juve resta la più forte, ma molte squadre si sono avvicinate e la corsa scudetto è più coinvolgente. Inter? La delusione per l’uscita dalla Champions c’è, ma la squadra è assolutamente competitiva. Il Napoli? Pensate cosa sarebbe la classifica senza la gara persa a tavolino e la penalizzazione. Attenti al Napoli. Il Milan di Ibra? Non è una sorpresa, durerà. Un campione come Ibra è un esempio da portare ai giovani».

