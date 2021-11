Mancini: «Vogliamo una vittoria per andare sereni alla sosta»

Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Venezia: le sue dichiarazioni

DICIARAZIONI – «Dobbiamo pensare a questa partita importante per andare sereni alla sosta, cerchiamo una vittoria importante. Champions? Esatto, affrontiamo il Venezia che è difficile ma i tre punti sono fondamentali. Difesa a 3? Siamo preparati su tutti gli aspetti, vediamo. Nazionale? La Roma è importante, è un orgoglio far parte dell’Italia e lavorare per essere sempre pronti».