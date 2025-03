Mandorlini Bologna: «Mi piace molto Italiano, con il suo calcio ‘all’inglese’ può riportare la squadra in Europa»

Le parole di Andrea Mandorlini, doppio ex della sfida tra Bologna e Genoa, sull’obiettivo europeo dei rossoblù: «Con Italiano è possibile»

VERONA-BOLOGNA E RICORDI – «Nei cinque anni di Verona ho dato il meglio da allenatore. È una piazza che mi ha voluto bene fin da subito e il rapporto è cresciuto insieme ai risultati. A Verona ho conquistato una doppia promozione dalla C1 alla A e ho avuto la fortuna di allenare il miglior attaccante italiano di quel periodo, Luca Toni, più un certo Jorginho insieme a tanti altri, tra cui Maietta e Cacia».

ESPERIENZA AL BOLOGNA – «Periodo bruttissimo sul piano personale, perché proprio in quei mesi se ne andò mio padre. Ricordo i rinforzi di gennaio, Marazzina e Zauli, e anche qualche partita che ci girò storta. Dopo la sconfitta di Vicenza la società volle richiamare Ulivieri e la mia avventura finì. Ancora oggi se ci penso mi dispiace molto, perché avrei voluto fare meglio in una piazza così importante».

GIUDIZIO SU ITALIANO – «Mi piace il suo calcio. Anche perché sono un ammiratore del calcio inglese, dove l’intensità, la velocità, la voglia di andare a prendere gli avversari alti e le rapide verticalizzazioni sono la regola. A volte in Italia facciamo un calcio di possesso troppo lento».

BOLOGNA E EUROPA – «Glielo auguro di cuore: per quello che società e squadra stanno facendo sul campo sarebbe il giusto premio. Perché giustamente si parla tanto di Italiano, ma nel calcio di oggi la qualità dei giocatori continua a fare la differenza. E il Bologna ha il miglior direttore sportivo in circolazione: Sartori. Da allenatore non ho mai avuto la fortuna di avere un diesse così».

LOTTA SCUDETTO – «Sono un po’ di parte e dico Inter. Ma questo Napoli può contenderglielo fino in fondo».