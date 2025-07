Mandorlini consiglia il Torino: «Con Simeone sarebbe un matrimonio perfetto, con lui si lotta per l’Europa»

Le parole di Andrea Mandorlini che consiglia il Torino sul Cholito Giovanni Simeone, primo obiettivo di mercato per l’attacco granata

Secondo Andrea Mandorlini, il Torino farebbe un grande colpo portando in granata Giovanni Simeone. L’ex tecnico, che ha allenato il Cholito nella sua prima stagione italiana, conosce bene l’attaccante argentino e non ha dubbi sul suo valore e sulla sua compatibilità con l’ambiente granata. Ecco il suo giudizio a Tuttosport.

UN MATRIMONIO PERFETTO – «Lo vedo benissimo. Sarebbe un matrimonio perfetto. Al Toro serve uno come Giovanni per finalizzare il gioco e alzare il livello della squadra. Così da provare a lottare per un posto nelle coppe europee»

QUALITÀ E GENEROSITÀ – «Non ho mai esitato sulle sue qualità. A volte lo rimproveravo per la troppa generosità: arrivava stanco sotto porta. Ma negli anni è migliorato. Faceva un lavoro straordinario per la squadra, era il primo difensore in fase di non possesso»

LA STAGIONE A NAPOLI – «È vero, ha trovato poco spazio e si è intristito in panchina. Ma quando ha giocato ha segnato gol importanti. Simeone ha bisogno di sentirsi importante per rendere al massimo. Se trova continuità, è da 15 gol a stagione»

L’UOMO GIUSTO PER BARONI – «Perfetto per il gioco offensivo di Baroni. In granata può spaccare. È uno che dà tutto, incarna i valori del Toro. Col pubblico sarebbe amore a prima vista»

TORO DA EUROPA? – «Dura, la concorrenza è alta. Ma se arriva il Cholito e Ngonge torna quello di Verona, le possibilità ci sono»

MERCATO POSITIVO – «Stanno facendo mosse interessanti. Ismajli mi piace molto: poco celebrato ma uno dei migliori difensori della A. Darà solidità»

IL FUTURO DI MANDORLINI – «Spero di tornare presto. Sono stufo di girare a vedere partite. Mi manca il campo, sto perdendo la pazienza»