Mandragora pre Fiorentina Betis: «Daremo tutto per scrivere insieme la storia. Sulla fascia di capitano...» - Calcio News 24

Rolando Mandragora, esterno della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della semifinale di ritorno di Conference League contro il Real Betis. Di seguito le sue parole.

MOTIVAZIONI – «Sarà sicuramente una motivazione in più, ma tutto passa da domani. Crediamo nella rimonta, ci giocheremo la vita col coltello tra i denti e davanti alla nostra gente, che ci darà una mano come dodicesimo uomo. Siamo contenti, leggiamo che lo stadio sarà sold out: è un orgoglio e una motivazione in più. Purtroppo il risultato non potremo controllarlo, passerà tutto da atteggiamento e fame. Cercheremo di riportare la Fiorentina in finale, per un epilogo diverso».

FASCIA DI CAPITANO – «Una grande soddisfazione, anche se ci tengo a precisare che il capitano è Ranieri. Comunque, un grande orgoglio».

REAZIONE – «Non c’è una Fiorentina in particolare da dover rivedere, in estate abbiamo iniziato un nuovo percorso, affrontando momenti calcistici ed extra che potevano buttarci giù e invece ci hanno reso ancora più squadra, motivandoci e fortificandoci. Questa è la base di partenza della Fiorentina per domani, ripensando a tutto il lavoro fatto quest’anno cercando un bell’epilogo per tutti. Ce lo meritiamo davvero».