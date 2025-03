Mandragora entusiasta: «Stagione importante. L'obiettivo stagionale della Fiorentina è...»

Rolando Mandragora ha parlato della stagione della Fiorentina, commentando quali saranno gli obiettivi stagionali dei Viola e non solo

Nel corso dell’intervista con FanPage.it, Rolando Mandragora ha parlato un po’ della stagione della Fiorentina, fissando l’obiettivo stagionale della Viola.

Il centrocampista ha infatti commentato la domanda sugli obiettivi per questo finale di stagione della Fiorentina, parlando di record personali e di squadra: «Sono vicino al record di presenze europee con la maglia della Fiorentina e posso anche superare il mio record di gol in una stagione (5); ma in termini collettivi l’obiettivo, dopo tre finali disputate con un epilogo non positivo, sarebbe di portare a casa una vittoria per Firenze».

Nel corso dell’intervista, Mandragora ha poi parlato anche della situaizone di Bove: «Ci ha toccato tanto a livello mentale e affettivo. Siamo felicissimi di averlo con noi agli allenamenti» senza dilungarsi troppo sulla situaizone delicata del compagno.