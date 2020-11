Il giovane centrocampista è rimasto all’Udinese e punta al ritorno alla Juventus. Intanto lavora per il ritorno in campo dopo l’infortunio

Si avvicina il rientro in campo di Rolando Mandragora dopo il grave infortunio al crociato del ginocchio dello scorso campionato. Il giovane centrocampista è rimasto all’Udinese dopo l’accordo trovato con la Juventus e vuole mettersi in mostra per guadagnarsi la chiamata a Torino in futuro.

Le parole di Mandragora a Sky Sport: «Per me è stata una grande iniezione di fiducia. In un periodo buio la Juve ha creduto in me, come ha fatto diversi anni fa. Per quello che mi riguarda farò di tutto per guadagnarmi quella maglia: è un sogno e un obiettivo, lavoro per questo. Al momento penso all’Udinese, devo guadagnarmi in campo la maglia della Juventus».

