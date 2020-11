Mandragora: «Non aspettavo altro che rientrare, è stato molto emozionante»

Le parole di Rolando Mandragora sul rientro in campo dopo il lungo infortunio

Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese di proprietà della Juventus, ha parlato a Udinese Tv, commentando il suo ritorno in campo a 5 mesi dall’infortunio. Ecco le sue parole.

IL COMMENTO – «Rientrare in campo dopo 5 mesi è stato molto bello ed emozionante. Non aspettavo altro, sono molto felice, ma lo sono ancora di più per il risultato positivo. Questi mesi mi hanno fatto crescere ulteriormente, i miei compagni e la mia famiglia mi hanno dato una grande forza. Non aspettavo altro che rientrare, ho lavorato duramente per questo. Ringrazio i fisioterapisti dell’Udinese, il prof Mariani, il dott. Tenore e il dott. Passelli che mi hanno seguito in questi mesi, soprattutto durante il primo periodo, il più difficile. Li ringrazio per avermi supportato e sopportato soprattutto nei primi gironi. Ho lavorato ogni giorno con i fisioterapisti, ogni giorno con il sorriso. Adesso sono felice di essere tornato in campo, voglio solo divertirmi e dare una mano alla squadra».