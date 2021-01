Mandzukic: «Scudetto? C’è un lungo percorso da fare ma vogliamo provarci»

Mario Mandzukic ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Milan: le sue parole

CONTRO L’ATALANTA – «Mi stavo preparando da diversi mesi, mi sono allenato duramente, se non fossi stato pronto non avrei accettato il Milan e sarei rimasto a casa a vedere la Tv e non avrei accettato, ma sono pronto a supportare la squadra e dare il mio contributo».

SCUDETTO – «C’è ancora un lungo percorso da fare per arrivare a fine stagione, ma se guardiamo a come sono state le ultime gare del Milan, con tutti in campo che corrono, credo che sarà sempre più facile vincere le nostre gare e provare ad arrivare al titolo».