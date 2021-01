Mario Mandzukic è ormai ad un passo dal Milan: l’attaccante croato potrebbe arrivare già in serata. I primi retroscena sul contratto

In attesa delle visite mediche di rito, in programma domani mattina, si svelano nuovi retroscena riguardanti il contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi al Milan.

RINNOVO AUTOMATICO – Nell’accordo tra il Milan e Mandzukic sarebbe presente anche una clausola di rinnovo automatico nel caso di raggiungimento dell’obiettivo qualificazione in Champions League.

