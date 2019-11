Mandzukic via dalla Juve prima di gennaio: ad attenderlo c’è il Manchester United

Dopo mesi ad allenarsi da solo, Mandzukic vuole lasciare la Juve a dicembre: lo aspetta lo United. Trattativa avviata destinata a chiudersi

Il rapporto tra Mario Mandzukic e la Juventus è vicinissimo dal chiudersi definitivamente. Il croato si sta allenando da solo da mesi alla Continassa e non vede l’ora di imbarcarsi per una nuova avventura, che con ogni probabilità sarà in Premier League.

Come riporta Tuttosport, infatti, ad attendere il classe 1986 c’è il Manchester United, rimasto con pochissimi attaccanti (Rashford, Martial e il giovane Greenwood). La trattativa dovrebbe chiudersi sui 5 milioni di euro, tanto basta alla Juve per non mettere a bilancio una minusvalenza. Ma c’è di più. Secondo il quotidiano torinese Mandzukic potrebbe approdare in Inghilterra già a dicembre per allenarsi con i ‘Red Devils’.L’idea sarebbe più che fattibile con un accordo tra club e non sarebbe la prima volta. Da gennaio 2020 poi il croato sarà libero di giocare con lo United.