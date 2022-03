Mané: «Credo di poter vincere il Mondiale col Senegal». Le parole dell’attaccante del Liverpool

Sadio Mané, esterno offensivo del Liverpool e della Nazionale senegalese, ha parlato dei suoi obiettivi futuri e non solo a France Football.

OBIETTIVI – «Sono così affamato che sono alla ricerca di qualcosa di buono da divorare. E il Pallone d’Oro ne fa necessariamente parte. Ma non voglio parlarne troppo in questo momento. La Coppa del Mondo è il mio nuovo sogno, ma prima dobbiamo qualificarci. Voglio credere in obiettivi un po’ folli e vincere il Mondiale con il Senegal lo è. Se ci riuscissi, ovviamente, mi avvicinerei a tutti i giocatori che aspirano al Pallone d’Oro».

MBAPPE’ – «Giocare con lui mi farebbe piacere, ovviamente. Sarebbe una combinazione eccezionale. Deve solo venire a Liverpool. Sono sicuro che gli piacerebbe».