Manfredi, sindaco-tifoso: «Napoli pronta alla festa scudetto, l’attesa è spasmodica! Conte? Il suo merito è stato questo»

Le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, sulla possibile festa scudetto degli azzurri di Antonio Conte. I dettagli

Con Napoli che trattiene il fiato in vista della partita contro il Cagliari di domani sera, che potrebbe significare la conquista del secondo Scudetto in tre anni, La Gazzetta dello Sport ha raccolto le sensazioni e i preparativi del primo cittadino, il sindaco Gaetano Manfredi. Tifoso appassionato, ma anche amministratore chiamato a gestire l’onda emotiva di un’intera città, Manfredi ha parlato dell’organizzazione della festa, della scaramanzia e del ruolo cruciale di Antonio Conte.

L’ATTESA E LA SCARAMANZIA – «È un’attesa spasmodica, un misto di gioia, ansia e grande speranza. Siamo tutti con il cuore in gola. Io, come tutti i napoletani, sono molto scaramantico, quindi non dico nulla sulla partita. Dico solo che la città è pronta a vivere questo momento con la passione che la contraddistingue, ma anche con responsabilità».

L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA SCUDETTO – «Abbiamo lavorato intensamente con Prefettura e Questura per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi, privilegiando la sicurezza. Ci saranno tre maxi-schermi in città: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Scampia, per permettere a tutti di vivere insieme questo momento. Abbiamo previsto un piano traffico speciale, con una “zona azzurra” nel centro storico che sarà pedonalizzata per agevolare i festeggiamenti in caso di vittoria. Sarà una festa di popolo, come Napoli sa fare».

BUS SCOPERTO – «Ne stiamo parlando con la società. L’idea è quella di organizzarla, ma con tempi e modi che tengano conto anche degli impegni dei giocatori con le nazionali. Vogliamo che sia un abbraccio collettivo».

IL RUOLO DI ANTONIO CONTE – «Conte è stato straordinario. Ha portato a Napoli non solo la sua competenza tecnica, ma soprattutto una mentalità vincente, quella fame e quella determinazione che forse erano mancate nella stagione precedente. Ha saputo toccare le corde giuste del gruppo e della città, creando un legame fortissimo. È un condottiero, ha acceso la scintilla che serviva».

LA CITTÀ E LA SQUADRA – «Napoli vive per il calcio, è un legame viscerale. Questa squadra ha dimostrato di avere un grande cuore e di meritare l’affetto dei suoi tifosi. Vincere due Scudetti di fila sarebbe un’impresa storica, che consoliderebbe ulteriormente il Napoli tra le grandi del calcio italiano ed europeo. La città è orgogliosa dei suoi ragazzi e del suo allenatore».