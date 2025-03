Manfredonia: «Critiche a Giuntoli? In estate era un genio, la situazione era disastrosa! Non si può azzeccare tutto, guardate questi colpi»

Le parole di Lionello Manfredonia, ex centrocampista della Juve, sulle critiche ricevute da Cristiano Giuntoli nell’ultimo periodo

Lionello Manfredonia ha analizzato a Tuttosport l’operato di Cristiano Giuntoli alla Juve.

GIUNTOLI – «Ha ereditato una situazione economica molto complicata che lo ha impegnato sul fronte vendite dove si è mosso in maniera positiva a mio giudizio, riuscendo anche ad abbassare il monte dei salari. Sul fronte degli acquisti Koopmeiners e Douglas Luiz non hanno sinora reso per ciò che si doveva e poteva immaginare ma le variabili sono tante. Io non me la sento di dire che ha sbagliato a prendere due giocatori di quel livello, emergenti in Serie A e nella Premier League. In estate tutti gli davano ragione».

KOOPMEINERS – «Tutti lo abbiamo ammirato nell’Atalanta dove offriva un calcio strepitoso. Forse ha sentito la maglia della Juventus più pesante. L’olandese è il classico centrocampista coast to coast per cui se non lo utilizzi soprattutto in quel modo diventa più complicato. In carriera ho una esperienza da dg e ds, difficile azzeccare tutto. L’acquisto di Thuram e il prestito di Conceiçao mi sembrano più che mai vincenti».