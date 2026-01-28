Mango a SampNews24: «Lotta scudetto? Non mene vogliano i tifosi dell’Inter, ma io già ad inizio anno avevo detto…». Le parole del tecnico

Intervistato in esclusiva da SampNews24, Salvatore Mango, ex allenatore della Sampdoria Femminile, ha voluto dire la sua sulle squadre in lotta scudetto in Serie A.

LA MIA ESPERIENZA SULLA PANCHINA DELLE BLUCERCHIATE – «Io quando sono subentrato la squadra era ultima, mi ha portato il direttore Palmieri. Una squadra praticamente già retrocessa, mancavano otto partite ai playout. E lì abbiamo creato qualche cosa di incredibile. C’era sinergia tra me, lo staff, il dottore, il magazziniere e le ragazze… Una roba incredibile. Ricordo quando siamo andati a vincere a Pomigliano che dopo 30 minuti eravamo sul 3 a 0.

Avevamo creato qualche cosa di fantastico tutti insieme. Una roba dove non avremmo perso più con nessuno. E questa questa unione faceva sì che si era creata una bella una bella famiglia. Perché poi nella vita contano i valori dei calciatori, ma la cosa più importante è l’onestà intellettuale dell’allenatore e la voglia che fa mettere ai calciatori. Dopodiché quell’anno ci sono stati problemi, non ci dovevamo iscrivere. Tante giocatrici sono rimaste qua a aspettare. Qualcuna l’abbiamo ospitata un po’ uno un po’ l’altro perchè nessuno voleva andare via. Tant’è abbiamo dovuto ridimensionare ed è stata fatta una squadra con quello che si poteva»

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Ma io credo che mai come quest’anno sia una lotta accanita. Io a inizio anno, pensa, ho detto: quest’anno è l’anno del Milan o della Roma. Credo che quest’anno possa vincere, non me ne vogliano i tifosi interisti eh che non voglio gufare niente, però credo che il Milan e la Roma siano forti. La Juve è ancora un pochino indietro secondo me, anche se veramente è in netta crescita. Ma io pensavo che Milano Roma possano essere le candidate primarie per vincere il campionato».

LE AVVERSARIE – «Il Napoli è purtroppo è falcidiato dagli infortuni e a volte succedono annate così. Ha perso qualche giocatore importante e questo è; poi viene da un’annata strepitosa e non è facile ripetersi in Italia. Credo che l’Inter comunque sia la favorita, ma io all’inizio propendevo per Milan o Roma».

SORPRESA ROMA – «La Roma potrebbe essere la grande sorpresa anche perché a mio avviso a mio avviso questo attaccante nuovo che hanno preso (Malen n.d.r.) è veramente forte. Gasperini che può essere simpatico o antipatico, ma ha dimostrato negli anni che è un grandissimo allenatore. Io ho lavorato un po’ a Genova e ho avuto modo di vederlo. È davvero un bravo un grandissimo».

IL VALORE DEI TECNICI – «Allegri, Conte, Spalletti, Gasperini per me sono grandi allenatori. Poi la gente può essere simpatica a antipatica, ma sotto l’aspetto tecnico-tattico, a mio avviso, sono grandissimi allenatori che andrebbero a fare bene in qualsiasi squadra europea. Poi noi ci riempiamo sempre la bocca perché vogliamo che l’allenatore dall’estero, l’erba del vicino è sempre la più verde, ma non è così. Noi in Italia abbiamo dei grandi allenatori».

