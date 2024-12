Manna: «Il Napoli si comporterà così sul mercato. Danilo? Gennaio è una situazione complicata, ma...»

In vista della sfida tra Napoli e Venezia, il direttore sportivo Giovanni Manna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul mercato

A DAZN, il ds del Napoli Manna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul mercato degli azzurri.

LE PAROLE – «Sicuramente è una partita molto complicata, contro una squadra allenata bene. Gioca bene, va in campo per fare il suo. Dobbiamo meritare la vittoria perché tutte le gare sono complicate. Ieri Conte ha parlato di obiettivi minimi: noi sappiamo benissimo quali seguiamo, un gruppo che fa tanti sacrifici, con la società e con il suo staff. Non possiamo quindi accontentarci e sappiamo cosa poter fare: cerchiamo di battere la strada. Danilo? Gennaio è sempre un mercato complicato, dove è più semplice commettere errori e rompere gli equilibri. Danilo lo conosco benissimo, è un calciatore forte, ma è un tesserato della Juventus. Non stiamo parlando con la società bianconera: potremmo intervenire per quella zona del campo se ci saranno le condizioni».