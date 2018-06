La Roma deve far fronte alle voci che arrivano dalla Francia per Kostas Manolas: il greco piace al suo ex tecnico Rudi Garcia, in forza al Marsiglia

Rudi Garcia vuole portare a Marsiglia una vecchia conoscenza da Roma. Si tratta di Kostas Manolas, che per un anno e mezzo è stato alla corte del francese nella Capitale. Il difensore greco si appresta a diventare uno dei profili più seguiti per la Roma in estate, ci sarà molto lavoro per il suo agente Yannis Evangelopoulos. Per il momento, però, nonostante il pressing del Marsiglia, da Roma arrivano indicazioni importanti per i giallorossi: Manolas non è in vendita e Monchi farà di tutto per tenerlo a Trigoria, anche se il mercato è lungo.

Proprio l’agente Evangelopoulos ha parlato dell’interesse del Marsiglia. «Non so nulla sull’interesse del Marsiglia e non ci sono stati contatti. Il mercato estivo inizia presto e Manolas è forte, per questo sarà accostato a molti club europei» ha detto il procuratore a foot01.com. Il greco viene da una stagione piuttosto positiva e ha segnato in Roma-Barcellona di Champions League quello che, probabilmente, è il gol più importante degli ultimi quindici anni di storia per i giallorossi, ovverosia la rete del passaggio in semifinale.