Maradona Jr, che bordata a Chivu: «Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre! Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui»

Le scorie del Derby d’Italia continuano a produrre effetti collaterali, questa volta scatenando un incidente diplomatico sull’asse Milano-Napoli. Al centro della bufera ci sono le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Cristian Chivu. Il tecnico dell’Inter nel tentativo di spegnere le polemiche relative all’episodio Bastoni-Kalulu e alle accuse di antisportività, ha scomodato un paragone sacro, scatenando una reazione veemente.

La frase della discordia: “Basta moralismi”

Alla vigilia della delicata sfida di Champions contro il Bodø/Glimt, Chivu ha sbottato contro i giornalisti: “Il calcio è questo da 100 anni, ci sono episodi pro e contro e bisogna smetterla di lamentarsi sempre, di fare i moralisti“. Fino a qui, normale dialettica. L’errore comunicativo, secondo molti, è stato l’esempio citato: “Succede dai tempi del gol di mano di Maradona e nessuno gli ha mai detto nulla“. Un riferimento alla celebre “Mano de Dios” del Mondiale ’86 che non è passato inosservato.

L’ira di Diego Jr: “Rispetto per la storia”

La risposta non si è fatta attendere ed è arrivata dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Diego Maradona Jr, figlio del leggendario Pibe de Oro, ha replicato con toni durissimi, difendendo la memoria del padre. “Ho ascoltato attentamente le parole dell’allenatore dell’Inter e non c’entrava niente tirare in ballo mio padre“, ha esordito Diego Jr. “Questo dimostra la sua pochezza e la pochezza di chi parla ancora di quel gol di mano, dimenticando poi il gol del secolo che fece poco dopo”.

L’affondo finale: “Non vali l’1%”

L’attacco si è concluso con una stoccata diretta alla carriera di Chivu: “A prescindere dal tifo, Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre. Da giocatore, se avesse fatto l’1% di ciò che ha fatto mio padre, lo avrei accettato, ma non è così“. Una polemica che rischia di infiammare ulteriormente gli animi in vista dei prossimi incroci di campionato, spostando l’attenzione dal campo alla storia del calcio.