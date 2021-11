Diego Maradona jr., figlio dell’indimenticato campione argentino, ha lasciato un ricordo in onore di suo padre

(Emanuele Catone inviato allo Stadio Maradona) – Diego Armando Maradona jr., in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata a suo padre, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le parole riprese da Calcionews24.

DICHIARAZIONI – «Mi aspettavo questa accoglienza, papà è stato ed è gigante, è eterno. Il nostro affetto, perché anche io tifo Napoli, non so se mai ripagherà quello che ha dato a noi. Ci ha fatto rispettare in tutto il mondo, non solo in Italia. E di questo credo che come napoletani dovremmo essergliene grati».

