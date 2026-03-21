Maradona Jr sicuro: «Napoli? Senza Conte sarebbe stata decimo. Abbiamo avuto con mi papà Dio ma McTominay è Gesù»

Maradona Jr non ha dubbi: «Napoli? Senza Conte sarebbe stata decimo. Abbiamo avuto con mi papà Dio ma McTominay è Gesù»

Diego Armando Maradona Jr, intervenuto a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero dopo Cagliari‑Napoli, ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere l’ambiente azzurro. Commentando il gol decisivo di McTominay, il figlio del Pibe de Oro si è spinto in un paragone particolarmente forte tra lo scozzese e lo stesso Maradona, suscitando inevitabili reazioni tra i tifosi partenopei.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

MCTOMINAY – «Dopo mio padre, McTominay è il giocatore più determinante della storia del Napoli. A Napoli noi abbiamo avuto Dio, per me McTominay è Gesù. E’ un giocatore fondamentale»

DE BRUYNE – «Non capisco come si possa pensare che giocatori forti tecnicamente come De Bruyne e McTominay non possano giocare insieme»

CONTE – «Questa squadra con tutto ciò che è successo, senza Conte sarebbe stata decima. E se il Napoli arrivasse al secondo posto bisognerebbe fare una statua dell’allenatore a Castel Volturno».