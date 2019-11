Maradona spiega le dimissioni: «Ecco perchè ho lasciato il Gimnasia»

Maradona spiega le dimissioni da allenatore del Gimnasia La Plata: ecco le parole del Pibe de Oro dopo il suo addio

Diego Armando Maradona si è dimesso: non è più l’allenatre del Gimnasia. Ecco le sue parole su Instagram.

«Volevo informare tutti che mi dimetto dalla carica di allenatore del Gimnasia. Prendo questa decisione con un dolore nell’anima, perché il presidente Gabriel Pellegrino non si ricandiderà alle prossime elezioni. Era il momento di continuare con il progetto, cercare i rinforzi necessari. In ogni incontro con il presidente, avevamo concordato che doveva esserci unità per centrare insieme l’obiettivo».