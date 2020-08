Matteo Marani elogia Dejan Kulusevski, protagonista di un campionato davvero eccellente alla prima stagione in Serie A

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Dejan Kulusevski e della sua prima stagione in Serie A.

«Non ho nessun merito, chiunque lo veda non può non capire che è un giocatore di una qualità superiore. Ha tutto ma il fisico è impressionante. E’ pronto per fare il titolare nella Juve, l’unica cosa da chiarire è il ruolo: è un calciatore formidabile e forse qualche sgridata di Gasperini a Bergamo gli ha fatto bene».