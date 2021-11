Juventus, Marchionni: «La squadra ha potenzialità per fare di più»

Marchionni analizza il momento di difficoltà della Juventus in esclusiva a juventusnews24

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Marchionni ha commentato il momento della Juventus dopo le recenti difficoltà. Ecco le sue parole.

LEGGI SU JUVENTUSNEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE

LE PAROLE – «Bisogna essere dentro per spiegarlo. Credo che dalla Juve ci aspetti molto di più. E’ normale che quando perdi un giocatore come Cristiano Ronaldo destabilizzi un po’ l’ambiente e il gruppo, però non deve essere una scusa. La Juve è composta da giocatori forti che possono determinare le partite e da un allenatore competente che ha gestito già la Juve e quindi conosce l’ambiente, oltre ad essere un vincente. I risultati non sono soddisfacenti e il giudizio finora è negativo, ma credo che ci sia il modo di poter fare di più perché ci sono giocatori che possono determinare le partite in qualsiasi momento. Però devono aiutarsi e devono far sì di creare quel gruppo e quella magia che negli anni c’è stata alla Juve e ha contraddistinto la squadra»