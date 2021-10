Marchisio: «Donnarumma un rimpianto per la Juve. Spero che Kean migliori»

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha parlato di alcuni temi legati all’attualità bianconera

Durante l’evento Red, Claudio Marchisio ha parlato anche di Juve. Le sue parole raccolte da La Gazzetta dello Sport.

RIMPIANTO DONNARUMMA – «Si, perché Gigio è un campione e avrebbe contribuito a creare un nucleo di italiani, per la Juve sempre fondamentale. Donnarumma, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi: sarebbe stato un ultimo tocco per il cambio generazionale ormai vicino, che si concretizzerà quando Chiellini e Bonucci smetteranno».

CHI LO HA DELUSO DI PIU’ – «Prima di rispondere, è giusto dare sei mesi a tutti. Anche a Ramsey, certo non positivo. Io ad esempio mi auguro che Kean migliori molto, che la sua voglia di rimettersi in gioco lo spinga. Ha difficoltà a giocare spalle alla porta e, sia da esterno sia da centrale, ora deve puntare l’uomo e la porta. Ha ancora bisogno di una squadra che giochi per lui».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24