Marchisio: «Scudetto? Stagione lunga, ma la Juventus è super favorita»

Claudio Marchisio, ex stella della Juventus, non ha dubbi su chi sia avanti tra i bianconeri e l’Inter per la vittoria dello Scudetto

Dopo aver ricevuto il trofeo “Andrea Fortunato” dal CONI, Claudio Marchisio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida scudetto tra l’Inter e la sua Juventus.

«Non vedo difficoltà per Sarri, sta facendo quello che deve fare in Champions e in campionato. Non è facile dopo tanti anni con lo stesso allenatore. Dall’altra parte c’è stata una reazione più immediata al nuovo allenatore dei giocatori dell’Inter, non vuol dire che anche lì non abbiamo problematiche. La stagione è ancora tanto lunga, stanno facendo un grande campionato ma la Juve ha una rosa talmente lunga che non dico che non può perderlo, ma sicuramente è super favorita».