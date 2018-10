La scheda su Marco Olivieri, il giovane esterno sinistro classe 1999 pronto a conquistare la Juventus

Marco Olivieri è un giovane esterno d’attacco, classe 1999, attualmente in forza alla Juventus Under 23. Olivieri si è messo in luce con le giovanili dell’Empoli, dove ha fatto tutta la trafila, e le buone prestazioni con i toscani hanno convinto la Juventus a portare a Torino questo giovane talento. Anche la prima stagione in bianconero è molto positiva. In venti presenze ha già messo a segno dieci gol, cui vanno aggiunti anche due assist. Nell’agosto del 2018 la società decide di aggregarlo alla squadra Under 23 che partecipa al campionato di Serie C. Vedremo se continuerà su questa strada e saprà confermarsi anche tra i grandi. In ogni caso la Juventus ha sempre avuto l’occhio attento per i giovani italiani di talento, e la sensazione è che ci abbia vista giusto anche questa volta.

ANAGRAFICA

Nome e Cognome: Marco Oliveri

Data di nascita: 30 giugno 1999

Club: Juventus Under 23

Nazionalità: Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruolo attuale: Esterno sinistro

Ruolo alternativo: Seconda punta/esterno destro

Ruolo potenziale: Seconda punta

Piede: Destro

Punti di forza: Olivieri è un giocatore dotato di un’ottimo senso del gol, che lo porta ad essere spesso nel posto giusto al momento giusto. Inoltre possiede buone doti fisiche, che li permettono di resistere al contatto con i difensori. Il ragazzo possiede anche un discreto tiro da fuori, caratteristica che aumenta ancora di più la sua pericolosità offensiva.

Punti deboli: Per quanto promettente possa sembrare Olivieri possiede alcuni difetti che deve cercare di eliminare. Innanzitutto dovrebbe lavorare molto sul dribling, che attualmente è un po’ carente. Poi va migliorata anche la capacità di servire assist vincenti ai compagni, specie se vuole giocare da esterno d’attacco.

POTENZIALE

Campionato ideale: Per caratteristiche tecniche, fisiche e caratteriali, sembra essere la Serie A il campionato più adatto ad Olivieri. Infatti sembra avere già una discreta maturità tattica, che gli consentirebbe di ben comportarsi anche nel nostro campionato. Viceversa potrebbe trovare molte più difficoltà in Premier League, sia per via del fisico, buono sì, ma non all’altezza dei rocciosi difensori inglesi, sia per possibili problemi di ambientamento.

Chi ci ricorda: Quando si guarda giocare Marco Olivieri, il primo giocatore cui si pensa è senza dubbio Josè Maria Callejon. E’ vero che i due giocano a esterni invertiti, Marco a sinistra e Josè a destra, ma Olivieri possiede lo stesso tipo di movimenti a tagliare dello spagnolo, ed è altrettanto efficacie sotto porta.

Dove può arrivare: Come detto in precedenza la Juventus ha sempre avuto un certo talento nello scovare giovani di prospettiva, e Olivieri non sembra fare eccezione. Il ragazzo sembra essere molto promettente, e se si manterrà su questa strada, lavorando con costanza, potrebbe arrivare a giocarsi le sue chance anche in una grande squadra.

SEGNI PARTICOLARI

Marco Olivieri nasce a Fermo il 30 giugno 1999. Cresciuto calcisticamente nell’Empoli, nell’estate del 2017 passa alla Juventus, dove si è messo in luce con la primavera per poi passare alla squadra Under 23. Inoltre ha già maturato una discreta esperienza internazionale, avendo giocato con l’under 19 e l’under 20 dell’Italia.

