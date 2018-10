Alla scoperta di Marco Varnier, il talento acquistato dall’Atalanta per rinforzare la difesa. Le caratteristiche tecniche e il ruolo di un giocatore che in Serie B ha stupito tutti

Marco Varnier è, senza ombra di dubbio, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Ha 20 anni il forte difensore centrale arrivato all’Atalanta dal Cittadella nello scorso calciomercato, che grazie al grande lavoro svolto dal suo allenatore Venturato si è imposto in Serie B a suon di grandi prestazioni. La Dea ha battuto la concorrenza di molte società, anche di livello come l’Inter, per arrivare al giocatore che, però, una volta giunto a Bergamo ha subito un grave infortunio. Varnier, difatti, durante il ritiro con Gasperini ha riportato la rottura del legamento crociato dovendo rinviare il tanto atteso debutto in Serie A. Varnier è un classe ’98, cresciuto nelle giovanili del Padova. Ma il fallimento della società biancoscudata nel 2014 gli permette di approdare nella vicinissima Cittadella, dove fra Berretti e Primavera riesce ad imporsi con grande autorevolezza in un ambiente ideale per i giovani, lontani dalle pressioni delle grandi città italiane. Anche in Under 19 si è ritagliato il suo spazio ed in B, è stato considerato il miglior centrale difensivo della sua età.

ANAGRAFICA

Nome Cognome: Marco Varnier

Data di nascita: 8 giugno 1998

Club: Atalanta

Nazionalità: Italiana

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruolo naturale: Difensore centrale

Ruolo alternativo: Terzino sinistro



Ruolo potenziale: Difensore centrale

Punti di forza: Varnier, per caratteristiche tecniche e ruolo, è perfetto per giocare in una difesa a quattro, ma anche a tre. Il grande pregio del giocatore è il senso della posizione e la capacità di essere sempre efficace in marcatura.

Punti deboli: spesso Varnier rinuncia a far partire l’azione dalla difesa, ma da questo punto di vista ha ampi margini di miglioramento: con un po’ di esperienza accumulata in Serie B potrà crescere anche sotto il profilo della personalità, visto che le qualità tecniche non gli mancano.

POTENZIALE

Campionato ideale: Un giocatore con le caratteristiche tecnico di Marco Varnier si adatta alla perfezione con il calcio italiano, perfetto per difensori fisici e molto bravi in marcatura. Già in Serie B con la maglia del Cittadella il difensore classe ’98 ha dimostrato di meritare una chance in un grande club italiano: personalità da leader, qualità tecniche importanti e doti fisiche notevoli lo agevoleranno in una carriera che può decollare in Italia, già con l’Atalanta.

Chi ci ricorda: Quando si osserva Marco Varnier giocare il primo nome che viene in mente,per quanto riguarda i pari ruolo, è quello di Andrea Barzagli, centrale della Juve e della Nazionale che ha cominciato a mettersi in mostra nel calcio italiano nei campi di provincia (è cresciuto nelle giovanili del Chievo). Varnier può ripercorrere le orme di Barzagli, a patto che rimanga umile e non perda mai la lucidità che gli ha permesso di affermarsi in Serie B fin da giovanissimo.

Dove può arrivare: Nonostante il suo arrivo a Bergamo, l’Inter osserva sempre il difensore, divenuto un pallino del tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. Non è escluso però che anche la Juventus, sempre attenta ai giovani talenti, potrebbe piombare sul giocatore nei prossimi mesi.