Marelli sicuro: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. Su Fabregas…»

Marelli non ha dubbi: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. Su Fabregas…». Le parole

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato nel dettaglio l’episodio che ha portato all’espulsione di Massimiliano Allegri durante Milan–Como. L’ex arbitro ha ricostruito il contesto delle proteste e il confronto con il direttore di gara Mariani, sottolineando come la decisione finale dell’arbitro sia da considerarsi corretta alla luce del regolamento e del comportamento tenuto in panchina.

LA DINAMICA DELL’EPISODIO – «Fabregas ha toccato Saelemaekers, gli ha dato una spintarella e poi si è scusato. Niente di che rivedendo le immagini. Non c’è tantissimo. Dopo di che si è acceso un parapiglia perché Saelemaekers è tornato nei pressi di Fabregas, e Allegri è stato trovato a litigare, a rivolgere qualche parola alla panchina del Como. Evidentemente ha visto qualcosa Mariani, e visto che si trovava fuori dall’area tecnica non poteva far altro che espellere uno dei dirigenti con cui ha discusso Allegri».

ESPULSIONE INEVITABILE – «Tant’è che è stato espulso sia il team manager che Allegri, che si trovava fuori dall’area tecnica. Con Allegri non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica, a protestare con l’altra panchina, non poteva rimanere in campo».

Marelli ha concluso sottolineando come l’espulsione di Allegri fosse inevitabile: il tecnico rossonero, infatti, si trovava fuori dalla propria area tecnica e stava protestando in maniera veemente verso la panchina avversaria, comportamento che ha reso obbligatorio il provvedimento disciplinare.