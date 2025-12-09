Maresca prima di Atalanta Chelsea: «Estevao? Sta giocando tanto in campionato. Non rinuncio a Joao Pedro, importantissimo per noi. Bello tornare in Italia»

Nel prepartita della sfida di Champions League tra Chelsea e Atalanta, il tecnico italiano Enzo Maresca ha parlato ai microfoni presentando le sue valutazioni sulle scelte di formazione e sulle sensazioni nel tornare a giocare in Italia. L’allenatore dei Blues ha spiegato i motivi dell’esclusione di uno dei talenti più attesi e ha ribadito la centralità di alcuni elementi chiave.

LE SCELTE DI FORMAZIONE – «Estevao? Sta giocando tanto in campionato e stasera abbiamo deciso di lasciarlo fuori. Non rinuncio a Joao Pedro, è un giocatore importantissimo per noi».

IL RITORNO IN ITALIA – «Tornare in Italia? Come ho detto ieri in conferenza stampa, è sempre bello tornare qui».

Maresca ha concluso ricordando come il Chelsea arrivi alla sfida con fiducia e con la convinzione di potersi giocare il match ad alti livelli, puntando sulla qualità della rosa e sulla gestione delle energie.