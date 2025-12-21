Marin Psg, il portiere ex Roma entra nella storia del club parigino dopo la partita di Coppa di Francia! Luis Enrique nel post partita: «Non è mai facile»

Marin Psg, il portiere italo-brasiliano ex Roma entra nella storia del club parigino dopo la partita di Coppa di Francia! Ecco per quale motivo

Una serata destinata a entrare negli archivi del Paris Saint-Germain. Renato Marin, portiere italo-brasiliano classe 2006, ha scritto una pagina importante della storia del club parigino, diventando il più giovane estremo difensore a scendere in campo in una competizione ufficiale con la maglia del PSG in Coppa di Francia, all’età di 19 anni e 5 mesi.

Un traguardo significativo per un ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Roma, protagonista di un percorso di formazione che lo ha portato rapidamente nel grande calcio europeo. Il precedente primato apparteneva a Richard Dutruel, che aveva giocato contro il Lens il 25 aprile 1992 a 19 anni e 4 mesi.

Il debutto storico di Marin è arrivato nella netta vittoria per 4-0 contro il Vendée Fontenay, formazione di quinta divisione francese, successo che ha permesso ai parigini di qualificarsi ai sedicesimi di finale del torneo nazionale. Una gara gestita con autorità dalla squadra, ma che ha richiesto comunque attenzione e concentrazione.

Nel post partita, l’allenatore del PSG Luis Enrique ha poi allargato il discorso agli obiettivi stagionali e all’ambizione del club, sottolineando l’importanza di chiudere l’anno nel migliore dei modi.

LA LETTURA DEL MATCH – «Penso che quando giochi contro una squadra di un’altra divisione non sia mai facile e devi rimanere vigile e concentrato sulla partita. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo contenti».

OBIETTIVI FUTURI DEL PSG – «Il nostro obiettivo è cercare di vincere ogni trofeo e siamo felici di aver vinto l’ultima partita di questo 2025 davvero speciale per tutti i tifosi del PSG, e anche per noi. Siamo felici di trascorrere le vacanze di Natale e spero di tornare con ancora più ambizione per vincere altri trofei».

