Marino critica: «De Bruyne non è un colpo da Napoli, mi ricorda CR7 alla Juve. Futuro Conte? Già tutto chiaro, andrà così»

Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica del Napoli, sul futuro degli azzurri dopo lo scudetto. I dettagli

Pierpaolo Marino ha parlato a Televomero della stagione e del futuro del Napoli.

SCUDETTO – «Mi porto un’immagine straordinaria. Tutto è accaduto con la massima organizzazione, passione e il massimo rispetto di tutto e di tutti. Questo è stato il messaggio più bello che Napoli ha mandato nel mondo. Le immagini della sfilata di oggi hanno fatto il giro del globo. L’immagine della città in questi giorni sta forse toccando il vertice, in termini di popolarità e di crescita. Se penso a tutti gli artisti napoletani che in questo momento stanno calcando grandi palcoscenici con successo…inoltre la città è cresciuta molto e i tifosi oggi hanno dato grande esempio di civiltà, passione e compostezza. Questo è molto bello. Quanto avvenuto oggi mi riporta allo Scudetto 86/87, ma mi fa ripensare con emozione anche alla mia ricostruzione delle fondamenta di questo club. Sono venuto a lavorare nel day after, dopo che tutto era stato raso al suolo, e vedere cosa ha fatto il club in questi anni mi porta nel cuore tantissima felicità per i napoletani. La gente merita tutto questo, a prescindere dalla squadra».

FUTURO CONTE – «La dinamica secondo me è abbastanza chiara: ADL ha capito che ci sono pochissime possibilità che Conte rimanga e anche che trattenerlo tramite il contratto non sarebbe sarebbe semplice. parliamo di un tecnico che al termine del ritiro pre-campionato con la Juventus andò dagli Agnelli e si dimise. Il presidente è stato astuto e ha passato la palla all’allenatore, le sue dichiarazioni sono tattiche e nascondono la possibilità di un addio del tecnico. Piano B? Sicuramente il presidente avrà delle soluzioni pronte, vorrà certamente evitare l’improvvisazione della scelta di Rudi Garcia».

DE BRUYNE – «Questa non è un’operazione da Napoli di ADL, con le dovute proporzioni mi ricorda l’arrivo di CR7 alla Juventus. Non credo ci sia la voglia di trattenere l’allenatore, ma di rendere più forte il club prendendo un giocatore che darebbe subito una grande immagine. Il belga è un grande calciatore, ma la società partenopea ha sempre operato in altro modo e preferito elementi che potessero rappresentare anche il futuro del club. Fabregas come nome alternativo ad Allegri? Non faccio parte della sua ‘scuola’, sarebbe come riproporre un Sarri riveduto e corretto. Lo spagnolo porta il fascino di una filosofia di gioco che a me non convince per vincere».