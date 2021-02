Marino: «Dobbiamo essere l’Atalanta che vuole vincere su ogni campo»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Sampdoria

«Giocando ogni tre giorni e guardando il calendario devi essere per forza super concentrato. Oggi affrontiamo una Sampdoria che sicuramente vorrà far bene, dobbiamo avere umiltà e coraggio come nelle precedenti partite, rimanere noi stessi, quell’Atalanta che ha voglia di vincere su ogni campo»