Marocco, Regragui non è più il ct della nazionale! L’annuncio stasera in conferenza: il motivo della decisione

Marocco, Regragui non è più il ct della nazionale! L’annuncio stasera in conferenza: il motivo della decisione presa dalla federazione africana

Clamoroso scossone per il Marocco. Walid Regragui lascia l’incarico con effetto immediato. L’indiscrezione è stata pienamente confermata da Fabrizio Romano, anticipando la decisione inaspettata presa in vista dell’imminente Coppa del Mondo.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Al suo posto, Mohamed Ouahbi risulta essere il grande favorito per sedersi sulla panchina e guidare la squadra verso i prossimi impegni. L’annuncio ufficiale di questa separazione tecnica arriverà questa sera, nel corso di una conferenza stampa appositamente organizzata dalla dirigenza per chiarire ogni dettaglio.

PAROLE – «🚨🇲🇦 Walid Regragui lascia con effetto immediato l’incarico di allenatore del Marocco.
Decisione presa in vista della Coppa del Mondo, con Mohamed Ouahbi favorito per la panchina.
L’annuncio ufficiale seguirà in una conferenza stampa stasera, come riportato da
@Santi_J_FM.».

