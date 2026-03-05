Calcio Estero
Marocco, Regragui non è più il ct della nazionale! L’annuncio stasera in conferenza: il motivo della decisione
Marocco, Regragui non è più il ct della nazionale! L’annuncio stasera in conferenza: il motivo della decisione presa dalla federazione africana
Clamoroso scossone per il Marocco. Walid Regragui lascia l’incarico con effetto immediato. L’indiscrezione è stata pienamente confermata da Fabrizio Romano, anticipando la decisione inaspettata presa in vista dell’imminente Coppa del Mondo.
Al suo posto, Mohamed Ouahbi risulta essere il grande favorito per sedersi sulla panchina e guidare la squadra verso i prossimi impegni. L’annuncio ufficiale di questa separazione tecnica arriverà questa sera, nel corso di una conferenza stampa appositamente organizzata dalla dirigenza per chiarire ogni dettaglio.
🚨🇲🇦 Walid Regragui leaves Morocco head coach role with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2026
Decision made ahead of the World Cup with Mohamed Ouahbi favorite to take over.
Official announcement to follow in a press conference tonight, as @Santi_J_FM reported. pic.twitter.com/fAninh4oH7
PAROLE – «🚨🇲🇦 Walid Regragui lascia con effetto immediato l’incarico di allenatore del Marocco.
Decisione presa in vista della Coppa del Mondo, con Mohamed Ouahbi favorito per la panchina.
L’annuncio ufficiale seguirà in una conferenza stampa stasera, come riportato da
@Santi_J_FM.».
