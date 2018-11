Marotta sul suo futuro all’Inter: «È possibile, di sicuro resto in Italia»

A margine della consegna del “Radicchio d’oro” per lo sport, Marotta si è lasciato sfuggire alcune parole sul suo futuro

«Io all’Inter? È possibile», questa la considerazione di Beppe Marotta a margine della consegna del ”Radicchio d’oro” per lo sport. L’ex ad della Juventus ai tanti cronisti che lo pressavano sull’argomento alla fine si è lasciato andare, non smentendo la possibilità di un approdo alla corte dei nerazzurri. «Di sicuro resterò in Italia» ha concluso Marotta, che ormai attende solo più l’ufficialità del suo nuovo ruolo. Sarà amministratore delegato, insieme ad Antonello, che gestirà la parte finanziaria del club, mentre Marotta affiancherà Ausilio e Gardini nella parte sportiva.