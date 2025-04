Marotta nel pre partita di Milan-Inter: «Triplete? Ecco cosa vi dico! A Sala dico che non vogliamo vincere solo lo scudetto»

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così prima della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan

Nel corso del prepartita di Milan Inter, gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha presentato così quello che sarà il quarto derby stagionale.

TRIPLETE? – «Io non parlo di Triplete, l’obiettivo primo era essere presente in tutti questi obiettivi a questo punto. Oggi inizia il primo test, con la gara di ritorno che decreterà la finalista. Siamo contenti di recitare da protagonisti».

SALA MI HA RISPOSTO SUL MIO SCETTICISMO DICENDO DI PENSARE A VINCERE LO SCUDETTO? – «Risposta facile: il mio scetticismo non era legato al progetto, ma al gap che passa tra i nostri club e l’Europa. Solo 2 stadi nuovi su 150 sono stati costruiti in Italia. Il Ministro Abodi sta per nominare un commissario ad hoc per gli stadi. Non volevo urtare il sindaco per questo discorso pieno di difficoltà. Poi al sindaco dico che non vogliamo vincere solo lo Scudetto ma anche la Coppa Italia».

CONTENTO DI ESSERE IN CORSA SU TUTTO O MEGLIO SCEGLIERE UNA SOLA STRADA? – «Vorrei imboccare tutte le strade, la storia del club dice che dobbiamo essere protagonisti. Non escluderei questa competizione a discapito di un’altra. Oggi ringrazio l’area tecnica perché questo risultato è frutto della cultura del lavoro e del senso di appartenenza, valori importanti nel calcio di oggi».

ROSE PROFONDE O ROTAZIONI DEI GIOCATORI? – «Tutti gli addetti ai lavori stanno valutando la rosa da impostare, tra Fair Play Finanziario e calendario ricco di impegni. Oggi è un calcio di maggiore intensità, con contrasti ad alta velocità e con un numero alto di infortuni muscolari. Il fisico non può reggere tutte queste partite, bisogna usare buonsenso tra club e Federazioni per un calendario più armonizzato».