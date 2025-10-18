Marotta nel pre gara di Roma Inter: «Di domenica in domenica la squadra ha ritrovato una condizione sempre più forte, sono molto fiducioso»

Il presidente e CEO dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato le sue dichiarazioni nel prepartita della sfida di Serie A contro la Roma

Nel prepartita di Roma-Inter, valido per la 7ª giornata di Serie A 2025/26, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il big match. Le sue dichiarazioni:

CHE PARTITA MI ASPETTO – «Una partita positiva, ho avuto riscontro di quanto fatto dai giocatori in questi giorni. Di domenica in domenica la squadra ha ritrovato una condizione sempre più forte, sono molto fiducioso che anche stasera possiamo fare una bella prestazione, se arriva la prestazione possono arrivare anche i punti».

CAMBIO DI ROTTA NECESSARIO NEI BIG MATCH – «Se guardiamo le statistiche sì, ma credo sia un campionato molto equilibrato. Siamo alla 7^ giornata, in una fase interlocutoria. La cosa importate è ripetere le prestazioni positive»

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI MAROTTA SU INTERNEWS24