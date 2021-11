Marotta: «Tante cose da rimodellare nell’ottica del modello calcistico che non è più sostenibile»

Marotta: «Inzaghi non mi stupisce. Brozovic? Ci sono i presupposti per continuare. Stadio? I due club ci lavorano»

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato nel corso dell’incontro al “Pirellone”. Di seguito le sue parole.

INZAGHI – «Io sono sempre ottimista, le premesse erano queste. Abbiamo iniziato la stagione con alcune difficoltà, ma poi abbiamo proseguito bene perchè c’è il valore di una squadra e un valore dell’allenatore e c’è una grande tranquillità da parte della società di fare lavorare tutti gli addetti ai lavori».

BROZOVIC – «Non è la prima volta che un club arriva ad affrontare questa situazione ad un anno dalla scadenza. Non è nulla di compromettente se esistono i presupposti per continuare insieme. Ci sono tante cose da rimodellare nell’ottica del modello calcistico che non è più sostenibile».